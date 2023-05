Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023)DEL 31 MAGGIO ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI COLOMBO E-FIUMICINO RESTIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA-FIUMICINO ORA CODE LOCALIZATE ALL’ALTEZZA DI VIA MAGLIANA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE TRA TOGLIATTI E BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, NEI DUE CASI IN DIREZIONE CENTRO CODE IN DIMINUZIONE SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA è IN VIA DI RISOLUZIONE PERMANGONO CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI ALTRO INCIDENTE, ...