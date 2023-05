Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023)DEL 31 MAGGIO ORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE IN ESTERNA CAUSA CODE TRA CASILINA E PRENESTINA, POI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E SEMPRE IN ESTERNA CODE DA PISANA FINO ALLA PONTINA IN INTERNA SI STA IN CODA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA ANCHE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, NEL SENSO OPPOSTO, IN USCITA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO SULLAFIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR PER DUE INCIDENTI CI SONO CODE IL PRIMO INERESSA LA CASSIA, QUI CODE TRA LA ...