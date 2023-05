Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023)DEL 31 MAGGIO ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO SEMPRE SUL TRATTO URBANO, MA IN USCITA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI SALARIA E VIA DEL MARE POI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24 SULLA DIRAMAZIONESUD PER LE DIFFICOLTà DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA CI SPOSTIAMO SULLAFIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR TRAFFICO ...