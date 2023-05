Viabilità in Romagna | mappa dei treni sospesi deviati ripartiti e strade chiuse 31 maggio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il maltempo ine le alluvioni dihanno lasciato strascichi e situazioni ancora critiche dal punto di vista dellastradale e dei. Dall’inizio dell’allerta rossa si sono registrati 350 milioni di metri cubi d’acqua caduti, 23 fiumi esondati, 1.000 frane, 100 comuni coinvolti. 63 cantieri sui corsi d’acqua,tutte le rotte, come riportato da Irene Priolo, vicepresidente della Regione.Le inondazioni hanno sommerso anche grandi centri abitati: Cesena, dove è tracimato il Savio, Forlì a causa dell’esondazione del Montone e soprattutto Faenza, già durissimamente colpita dall’ondata di maltempo delle scorse due settimane. E poi ancora Ravenna, Lugo, Cervia. Leggi anche >> Decreto aiutial via: indennizzi, CIG, indennità, stop ...

...alla popolazione coinvolta nelle alluvioni e le frane che hanno colpito l'Emilia -. Le ...Sono 761 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 310 in modo ...... ma anche in bici, fino al ripristino della. I residenti possono transitarvi salvo non vi ... o "ogni tipo di criticità emessa dall'allerta meteo dell'Emilia -". L'unica altra ...... 'Stiamo pianificando un evento a supporto dell'Emilia. Ma tornando ad Azzate, voglio ... della Protezione civile, dell'urbanistica, della, della gestione del personale e della Coinger.