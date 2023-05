Venti anni di Fondazione Veronesi | 170 mln investiti e fondi a 2 200 scienziati

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Milano, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Un investimento pari a 170 milioni di euro, tra finanziamenti alla ricerca e progetti di divulgazione scientifica, e quasi 2.200 ricercatori sostenuti in 176 istituti e università in Italia e all'estero. E' il bilancio dei primi 20dellaUmberto, che celebra 2 decenni di vita guardando al futuro: "Quello che siamo diventati oggi è solo una radice di quello che saremo domani", è la promessa fatta in un video realizzato per l'versario. Un traguardo festeggiato oggi nell'Aula magna dell'università Statale di Milano, con la cerimonia di consegna delle borse 2023 a 160 medici e ricercatori, e del sesto 'UmbertoAward' alle 3 migliori pubblicazioni 2022 firmate dasupportati ...

