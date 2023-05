“Venire a Napoli dopo lo Scudetto è dura per tutti gli allenatori | anche top”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Claudio Ferrarese dichiara chelopergliper i profili top A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Ferrarese, ex calciatore e compagno di squadra di Italiano. “Italiano era già un allenatore da calciatore. Oggi è facile dire che me lo sarei aspettato perché conosco Vincenzo, ma davvero dava l’idea di poter essere un grande allenatore per cui non mi stupisce vederlo a questi livelli e non mi stupirei neppure se allenasse il. Conoscendo il personaggio, non avevo dubbi sul suo valore. “A Firenze quest’anno Italiano ha avuto una rosa ristretta e questo sul lungo periodo lo paghi. Lo stesso ...