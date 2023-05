(Di mercoledì 31 maggio 2023) La cifra rientra nei 17passati dalle Pontificie opere missionarie degli Stati Uniti a una ong cattolica. Tutto legale, ma le cose non sono avvenute in modo trasparente. E una residenza a Roma destinata alle suore straniere resta chiusa perché non ci sono più i soldi per...

Ilsta esaminando undi fondi avvenuto in modo legale, ma poco trasparente tra due organizzazioni cattoliche degli Stati Uniti, un passaggio che ha ricadute sulla ristrutturazione ......1944 si presentarono a Montecassino due ufficiali della Wehrmacht per prospettare il...e il valore materiale degli arredi del Tesoro di San Gennaro indussero a spostarli in. Così ......noto di aver avuto conferma dal suo omologo russo Vladimir Putin dell''inizio del'. I ... LA SITUAZIONE Al, alla Cina e infine al presidente brasiliano Lula, Mosca ribadisce di ...

Vaticano, trasferimento sospetto di fondi Usa a una ong: faro su 10,2 milioni di dollari la Repubblica

La cifra rientra nei 17 milioni passati dalle Pontificie opere missionarie degli Stati Uniti a una ong cattolica. Tutto legale, ma le cose non sono avvenute ...Nella mattina di lunedì 8 maggio, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eccellenza il signor Alberto Ospina Carreño, nuovo ambasciatore di Colombia, in occasione della presentazione delle lettere ...