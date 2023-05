Va in pensione il primo “falco” rosa della Questura di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata la prima donna ad accedere a quella che un tempo veniva chiamata “l’antiscippo”, Il sostituto commissario coordinatorePolizia di Stato Daniela Panzera, che oggi, dopo oltre trent’anni di carriera trae la Polizia Stradale diva in. L’ “Antiscippo” ora si chiamano “Falchi” e fanno parteVI SezioneSquadra Mobile di, un reparto che, dopo 15anni dalla sua fondazione, vide, con Panzera, la prima quotafare ingresso in sella a una moto. Arruolatasi nel gennaio del 1987 come Allievo Agente, dopo solo 3 anni vince il concorso da IspettorePolizia di Stato. Successivamente, ha svolto servizio al Commissariato di Polizia S. Paolo come Responsabile ...