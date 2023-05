Utero in affitto Pro Vita Famiglia | Bene approvazione Commissione | ora diventi subito legge

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) - Roma, 31 maggio 2023. «il via libera dellaGiustizia della Camera al Pdl per far diventare l'inreato universale. Ora auspichiamo in tempi rapidissimi che le altre Commissioni diano parere favorevole e che, come da attese, il testo arrivi in aula, a Montecitorio, il 19 giugno. I tempi strettissimi, che ci auguriamo, sono giustificati dall'urgenza di perseguire un abominio e una barbarie come è appunto l'in, anche se e quando commesso all'estero da cittadini italiani. Si tratta infatti di una nuovo forma di schiavitù che usa il corpo delle donne e le loro condizioni di povertà e disagio per poi trattare i bambini come oggetti da comprare. I bambini non sono prodotti ma soggetti di diritto, che hanno bisogno di una mamma e un ...