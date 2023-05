Utero in affitto | primi sì al reato universale E prima rivolta delle donne Pd contro la Schlein

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge sulla maternità surrogata, altrimenti definita “in”, che dichiara la gestazione per altri, cioè perseguibile anche se commesso all’estero. E’ stato approvato in particolare un emendamento della maggioranza che prevede la punibilità dei soli cittadini italiani. Le opposizioni hanno votato, con il Pd in testa. Il via libera formale, con il mandato al relatore dopo il parerealtre Commissioni sarà dato la prossima settimana,dell’approdo in aula. Ma intanto è è proprio nel Pd che si levano le prime critiche alla posizione della segretaria Elly. “Abbiamo concluso l’esame degli emendamenti con una ...

