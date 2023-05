...Onu La Corea del Nord ha lanciato quello che ha inizialmente definito un "vettore spaziale"... Ferma condanna degli, secondo i quali il lancio è da considerarsi in "violazione di diverse ...Il rilievo ha portato le Borse asiatichela chiusura ai livelli inferiori daoltre due mesi, ... Occhi puntati sempre sul tetto al debito: l'accordo Casa Bianca - Repubblicani è atteso al ...Il voto sul debitoè ancora parzialmente in bilico , anche se la scorsa notte ha fatto un importante passo avantil'approvazione . Il disegno di legge bipartisan per aumentare il tetto del debito ha superato ...

Usa verso nuovo pacchetto aiuti all’Ucraina da 300 milioni Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Il voto sul debito USA è ancora parzialmente in bilico, anche se la scorsa notte ha fatto un importante passo avanti verso l'approvazione. Il disegno di legge bipartisan per aumentare il ...Problemi in fase di lancio per il «vettore spaziale» di Pyongyang. Per Washington l’episodio viola le risoluzioni Onu ...