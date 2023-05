Usa | spara alle spalle e uccide 14enne afroamericano | pensava avesse rubato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Washington, 31 mag. (Adnkronos) - Un ragazzodi 14 anni è stato ucciso in South Carolina da un commerciante che l'aveva ingiustamente accusato di averdelle bottiglie di acqua minerale nel suo negozio. Dopo una lite l'uomo Rick Chow, insieme al figlio, ha inseguito Cyrus Carmack-Belton e gli hatosp, colpendolo all'altezza del cuore. "Non avevanulla, non abbiamo prove chenulla nel negozio", ha detto lo sceriffo della Richland County, Leon Lott, spiegando che Chow è stato arrestato. "Hatospa questo giovane e l'ha ucciso e sarà incriminato per omicidio", ha detto ancora lo sceriffo. Secondo la ricostruzione, durante ...