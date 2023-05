Urso | Subito un miliardo di capitale per il fondo sovrano strategico del Ddl Made in Italy

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 “Ildel Ddlinpartirà con undima sarà aperto sin daall'intervento di fondi pubblici e privati italiani e stranieri, che intendano con noi investire sulle filiere strategiche italiane. Oggi è una giornata significativa per ilin, il prodotto e l'impresa italiana. L'Italia cresce più degli altri grandi Paesi del mondo occidentale. Credo non accadesse da qualche decennio”, le parole Ministro delle Imprese e delin, Adolfo, a margine della presentazione della mostra Red in- i colori del rosso nel design italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

...sovrano del Ddl Made in Italy partirà con un miliardo di capitale ma sarà aperto sin daall'... le parole Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine della presentazione ......Vasco Rossi in tour nel 2023 Come sempre il rocker di Zocca non ha voluto anticipare tutto e,... Alberto Rocchetti (tastiere), Matt Laug (batteria), Andrea Torresani (basso), Antonello D'(...Se negli scorsi anni Barbara D'poteva contare ogni giorno su ascolti molto alti e si imponeva ... e soprattutto in questa stagione il salotto pomeridiano di Canale 5 sembra averuna ...

Urso: "Subito un miliardo di capitale per il fondo sovrano strategico ... La7

“Il fondo sovrano del Ddl Made in Italy partirà con un miliardo di capitale ma sarà aperto sin da subito all’intervento di fondi pubblici ... Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a ...Il 2 giugno va in onda l'ultima puntata stagionale di Pomeriggio Cinque: c'è chi parla di un addio definitivo di Barbara D'Urso, pronta a lasciare Mediaset.