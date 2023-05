Una società più giusta | ecco cosa vogliono davvero gli studenti che protestano in tenda

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) «Tra nuove Ztl e costo dei biglietti alzati si prepara la guerra civile». «E 20 anni di governo di destra». Duedi circa 20 anni dialogano davanti al rettorato dell’Università Sapienza di Roma. Vengono da altre zone d’Italia o province del Lazio, discutono del rincaro delle utenze o del costo dei mezzi pubblici come fossero lavoratori in pausa caffè. Il motivo è che alcuni dei problemi che li affliggono – affitti troppo alti, salari bassi, stagnazione e inflazione – li accomunano alla generazione dei loro genitori, ai lavoratori precari e ai movimenti per il diritto alla casa, che non a caso nei giorni in cui gli universitari hanno animato la “protesta delle tende” davanti al rettorato, si sono uniti alla mobilitazione, organizzando vari pellegrinaggi verso piazza Aldo Moro. Insieme hanno manifestato contro il prezzo degli affitti in Italia, dove nelle ...