Una settimana dedicata agli oceani nella città d’acqua che non ti aspetti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non è bagnata dal mare, e non ha nemmeno un fiume ad attraversarla. Milano, però, è unacon la “C” maiuscola. Grazie ai navigli, il capoluogo lombardo è stato uno dei primi centri urbani al mondo a realizzare un sistema di water management che ne ha cambiato radicalmente il volto, le ambizioni e le condizioni economiche. E poi c’è la Pianura Padana, uno dei principali bacini idrografici d’Europa e del mondo. Queste caratteristiche, assieme alla sua rilevanza sul piano internazionale, hanno convinto One Ocean Foundation a scegliere Milano come location della Ocean Week 2023, un evento gratuito e diffuso che riempirà ladi iniziative, dibattiti e incontri inerenti ai temi dell’acqua e della salvaguardia dell’oceano, il vero termometro della crisi climatica innescata dalle attività antropiche. Nel 2022, il ...