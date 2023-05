Una famiglia all’improvviso storia vera | da cosa è tratto il film di Canale 5

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una? UnaUnaimprovviso, conosciuto anche con il titolo People Like Us, è undiretto dal regista esordiente Alex Kurtzman, già sceneggiatore di alcuni grandi titoli di fantascienza come Star Trek, Mission Impossible, The Amazing Spiderman e The Legend of Zorro. Per la sua prima opera ha voluto come protagonisti Chris Pine, Elizabeth Banks, Olivia Wilde, il giovanissimo Michael Hall D’Addario e la candidata Oscar Michelle Pfeiffer. Per Kurtzman è davvero un racconto particolare e piuttosto personale e ora scopriremo il perché. Chi sonomente Sam, Frankie e suo figlio Josh. A seguire: ...