Un posto al sole anticipazioni e spoiler giovedì 1 giugno 2023 | pericolo scampato per Guido | ma è qualcun altro a nascondere un segreto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una nuova puntataattende i fan di Unal. Leci fanno sapere che Giulia sarà molto preoccupata per la partenza di Angela, Franco e Bianca per la Sicilia. La donna avrà paura che in terrazza, quando loro non ci saranno più, regnerà il vuoto assoluto e che la L'articolo proviene da KontroKultura.

Un posto al sole anticipazioni 31 maggio 2023 CiakGeneration

Trama: L'ostinazione con cui Ida chiede di restare a Napoli accanto al suo figlio biologico mette in allarme Lara e rischia di smascherare il suo inganno ai danni di Roberto. Malgrado abbia preso atto ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio scambierà un bacio con un personaggio la cui identità non è stata ancora svelata ...