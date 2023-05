Un lago di spie e misteri | cosa sappiamo dei 20 agenti segreti Mossad e 007 italiani sopravvissuti al naufragio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag – Undi. Come in una classica spy story, la tragedia di domenica è avvolta ancora nel mistero.chi sono le persone morte, ma non si conoscono ancora le cause esatte delnelMaggiore, così come permane il giallo sull’identità dei. Quanti erano? Chi erano?stavano facendo su quella barca? Di sicuro non si trattava di una gita turistica, ma di un incontro segreto tra 007e israeliani, probabilmente del. Pare che glisi stessero scambiando dei documenti, ma non è da escludere che fossero anche impegnati nel trasbordo di qualcuno sulla sponda svizzera del. In ogni ...