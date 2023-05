Un gruppo di ricercatori indiani ha sviluppato un nuovo sistema per produrre acqua dolce

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Sebbene le alluvioni che hanno colpito il nostro paese negli ultimi giorni possano farlo dimenticare, la siccità negli ultimi anni è stata sempre più intensa, sia in Italia che altrove. I periodi siccitosi sono destinati in generale ad aumentare, e con essi la domanda di, sia per uso umano che per l’agricoltura; la ricerca di sistemi efficienti di desalinizzazione, pertanto, è più che mai indispensabile. I sistemi di desalinizzazione termica funzionano riscaldando l'salata e quindi condensando il vapore risultante per ottenere. L’energia richiesta proviene dalle fonti usuali, oppure direttamente dal riscaldamento solare di serbatoi da cui l'salata evapora, per poi condensare il vapore su un tetto trasparente. Tuttavia, durante la condensazione, sul ...