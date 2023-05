Ultime Notizie – Ucraina prepara nuovo piano di pace | super-vertice con alleati

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’, con i suoi, stando un summit per luglio senza la Russia. Kiev, al tavolo con i “leader globali” e senza la Russia, secondo una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky e secondo figure diplomatiche europee punta ad ottenere un sostegno ancor più ampio al propriodi. Lo scrive il Wall Street Journal, evidenziando che sull’asse Europa-si lavora ad una proposta diche possa rivelarsi più convincente per Cina, India, Arabia Saudita e Brasile. Ildovrebbe tenersi poco dopo il summit della Nato, che si terrà a Vilnius, in Lituania, a partire dall’11 luglio. PUTIN E I BRICS Al momento, sullo scacchiere internazionale la Russia valuta le mosse in relazione alBrics ...

Sono leore di attesa, quelle snervanti e logoranti, poi domani si scenderà finalmente in campo per ... Leggi i commenti News as roma: tutte le30 maggio 2023... se vuoi essere sempre aggiornato sulle... erano partiti per l'esperienza lungo il fiume, ingrossato dalle abbondanti piogge delleore. La nostra speranza è che i nostri telefoni squillino e ci vengano comunicatepositive. Non ...

Si è svolta stamane dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania l'udienza relativa al processo a carico dell'ex presidente del Catania Antonino Pulvirenti, dell'ex ad Pablo Cosentino e ...Al via la prima edizione del Premio dedicato ai progetti che hanno generato un impatto positivo nella vita dei pazienti ...