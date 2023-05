Ultime Notizie – Traffico anabolizzanti e ‘droga stupro’ | scoperto laboratorio clandestino

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Quattrocento chilogrammi di principi attivi di sostanzedi varia natura, tra cui steroidi, ormoni della crescita e stimolanti; 20 kg di efedrina, precursore della sostanza stupefacente sintetica ‘metamfetamina; quattro kg sibutramina, sostanza dopante nonché anoressizzante bandito dal commercio europeo dal 2010 per l’elevato grado di tossicità e che aveva causato diffuse reazioni avverse nei consumatori; 61 confezioni di nandrolone, sostanza anabolizzante e stupefacente vietata; 26 flaconi di Ghb, la cosiddettadelloe 300 chilogrammi di eccipienti e coloranti, funzionali alla produzione finale delle sostanze. E’ quanto è stato trovato in unnel corso di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini contro un ...

Questa una dellenews di oggi sulla guerra Ucraina - Russia. La raffineria Afipsky non è lontana dal porto di Novorossiisk sul Mar Nero, vicino a un'altra raffineria che è stata attaccata più ..."Nelle24 ore i nostri difensori hanno distrutto 32 droni d'attacco Shahed. Le unità delle forze missilistiche e dell'artiglieria hanno colpito tre posti di comando, un'area in cui si ...La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 462 . Dopo l'attacco con i droni che ha colpito Mosca, nella notte tra il 30 e 31 maggio è stata colpita, con le stesse modalità, anche una raffineria nella ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Stellantis è al 5/o posto fra i 20 principali produttori di auto al mondo per la transizione verso veicoli a zero emissioni di gas di scarico. (ANSA) ...