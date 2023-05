Ultime Notizie – Terni | detenuto morto dopo incendio nella sua cella

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una causa di unscoppiatosua. La tragediaserata di ieri al Sabbione di. “L’uomo deceduto è uno straniero, con problemi psichiatrici, che ha dato fuoco a tutto quello che aveva ined in pochissimo tempo è stato sopraffatto dalla fiamme e dal denso fumo nero che si è propagato”, fa sapere il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) aggiungendo che “a fatica i poliziotti presenti e quelli arrivati di rinforzo, anche liberi dal servizio, sono riusciti a intervenire, rimanendo anche intossicati, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non vi erano avvisaglie che ilavrebbe potuto compiere l’insano gesto”. “Questa è una tragedia annunciata ed è anche la ...

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...NEPAL Vi sarebbero i cambiamenti climatici dietro la morte di 17 alpinisti sul monte Everest , registrati nellesettimane. A dirlo è il capo dell'ente del turismo di Kathmandu, che parla di ...L'auspicio è che a Mountain View prendano sempre più spunto da ciò che legenerazioni d i ... 2 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi FONTERelazionate Pixel Watch 2 Rumor Google ...

Due sconfitte in quel di Orzinuovi, l’ultima con Conti fuori per la febbre e Bertolin rientrato anche se non ancora in piena forma. Gemini Basket Mestre ieri sera ha sfiorato l’impresa. Adesso la ...Sono le ultime ore di attesa, quelle snervanti e logoranti, poi domani si scenderà finalmente in campo per il match che vale la stagione. Siviglia e Roma con in palio… Leggi ...