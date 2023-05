Ultime Notizie – stop cittadinanza a figli di migranti”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Se sarà eletto di nuovo alla Casa Bianca, Donald Trump intende abolire la misura dello ius soli che garantisce laamericana a chi nasce sul territorio degli Stati Uniti. In un video pubblicato sui social media, Trump afferma che nel primo giorno della sua presidenza firmerà un ordine esecutivo per fare in modo che ideisenza documenti “non riceveranno automaticamente laUsa”. Riciclando la violenta retorica anti-immigrati, che è stata una chiave del suo successo elettorale nel 2016, Trump ha spiegato che in questo modo si contrasterà “uno dei maggiori incentivi alla migrazione illegale, scoraggiando l’arrivo di moltie incoraggiando molti stranieri che Joe Biden ha illegalmente fatto entrare nel nostro Paese ad andarsene”. Il diritto di ...

Mario Draghi è in prima fila questa mattina ad ascoltare leconsiderazioni finali del governatore di Bankitalia Ignazio Visco. L'ex presidente della Bce, ex premier ed ex governatore della Banca d'Italia è poco distante da Mario Monti, Gianni Letta, ...Letracce di Giulia Tramontano sono quei messaggi inviati sabato sera e le immagini di una telecamera che la riprende verso le 21.30. In un whatsapp ad una sua amica aveva detto di essere ...'Sono trascorsi sette mesi dall'approvazione della delibera di giunta regionale con cui si emanava un atto di indirizzo per la ricognizione sul fabbisogno di personale nelle autonomie locali da ...

Una nuova vetrina che presenta i prodotti del marchio e la sua capacità di innovazione attraverso la costante ricerca di tecnologie e materiali green e di ultima generazione. L'inaugurazione è stata ...Secondo l’analisi effettuata da Uniocamere-Dintec sulla base dei dati pubblicati dall’EPO (European Patent Office) sono 124 le domande di brevetto europeo presentate da soggetti residenti nelle provin ...