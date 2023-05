Ultime Notizie Roma del 31-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrara coprite in Ucraina continua la guerra continua non gli allarmi sulla fragilità della centrale nucleare di zabory già ci sono stati bombardamenti in raffineria Ma si comincia a parlare insistentemente di un tavolo di pace il governatore Vittorio Russo di Krasnodar ha preferito di un incendio presumibilmente causato da un attacco di droni intanto la domenica in Russia hanno firmato oggi che almeno 5 persone sono morte altre 19 sono rimaste ferite in seguito ad un attacco lanciato il discorso delle porte ucraine contro un allevamento di polli nella regione Ucraina occupata di lugansk il governatore della Regione russa di belgorod affermato nel suo Canale telegram che 4 persone sono rimaste ferite in un nuovo bar Lucrino dove si accusa gli Stati Uniti da una ...