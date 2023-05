Ultime Notizie Roma del 31-05-2023 ore 18 | 10

(Di mercoledì 31 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri resta alta Oggi nel nord del Kosovo con centinaia di persone di etnia serba che si sono nuovamente radunati davanti al municipio dopo gli scontri con le forze di pace guidate dalla NATO lunedì i soldati hanno chiamato nello intorno all’edificio Municipale hanno Inoltre assicurato il perimetro con una recinzione Metallica e filo spinato e minoranza etnica serba del Kosovo ha boicottato le elezioni locali nel nord del paese ad aprile Cosa si intende per etnia albanese di assumere il controllo dei consigli locali nonostante una platea esigua inferiore al 3,5% Multiservice chiedono il ritiro delle forze speciali di polizia del Kosovo e dei sindaci di etnia albanese che non considerano loro devi rappresentanti i manifestanti hanno esposto un’enorme bandiera serba che si ...

Una nuova fantastica occasione di divertirsi e crescere insieme con l'esperienza unica e coinvolgente dei campi estivi di Città della Scienza , che tonano a partire dal 19 giugno e fino al 28 luglio . ...'Oggi la Federconsumatori di Benevento ha avuto un incontro con il direttore amministrativo dell' Asl , dopo la richiesta del 22 maggio scorso, per discutere delle varie problematiche che si stavano ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Preoccupanti attacchi di Kiev sulle regioni russe". LIVE Sky Tg24

Siamo volati a San Francisco per provare Immortals of Aveum, il peculiare sparatutto magico che sembra avere più di qualcosa in comune con gli ultimi Doom.Lo show andrà in onda a settembre su Sky e in streaming su NOW. Ambra Angiolini è stata una vera e propria rivelazione nell'ultima edizione, conquistando il pubblico con la sua empatia e con il suo ...