Ultime Notizie Roma del 31-05-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto Buon pomeriggio da Francesco Vitale il italiano cresce nel primo trimestre 2020 3 facendo registrare un + 0 6% rispetto al trimestre precedente con un + 19 rispetto allo stesso periodo 2022 il dato Istat è migliore delle previsioni che indica una crescita congiunturale dello 05 e una tendenziale del 1 e 8 la luce dei dati trimestrali la crescita acquisita del film per ile del più Zero 9 % con un milione di zero 1 punti percentuali rispetto ad aprile Mi metti una quarantenne italiana Ornella saio è stata uccisa con un colpo di pistola all’interno di un bar a Playa del Carmen e località balneare nella penisola dello Yucatan secondo gli investigatori la donna di prima mattina era lavoro come barista nel caffè il ristorante Sabrina noto ritrovo per turisti e per residenti italiani della zona ...