Ultime Notizie Roma del 31-05-2023 ore 12 | 10

(Di mercoledì 31 maggio 2023)dailynews radiogiornale bene ritornate all’ascolto da Francesco Vitale in fiamme raffineria russa Colpita da drone a Krasnodar bombe sulla regione russa di belgorod ayano allarme per la centrale nucleare zaporizhia un piano in cinque punti per proteggerla dagli Stati Uniti altri 300 milioni di dollari di aiuti militari e voltiamo pagina partire partito che cosa fosse esattamente non è ancora chiaro dove sia finito invece ormai si sa in mare le autorità della Corea del Nord hanno annunciato giorni alimente messi in orbita del loro primo satellite militare spia per la precisione tra il 31 maggio e il 11 giugno lanceremo satellite militare spia Ma qualcosa è andato storto il razzo provoca allarmi a Seul e alla fine cade nel Mar Giallo il secondo stadio non ha funzionato ammette Pyongyang Un distacco di pezzi di pietra si è verificato all’interno della Cupola del ...