Ultime Notizie Roma del 31-05-2023 ore 11 | 10

(Di mercoledì 31 maggio 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto da parte di Francesco Vitale in studio in andiamo in Messico una donna italiana uccisa in un bar di Playa del Carmen il killer in fuga la vittima 40 anni Era barista presso il caffè al ristorante Sabrina conosciuto ritrovo per turisti e residenti italiani della zona mentre si trovava sul posto di lavoro un uomo ha fatto il suo ingresso nel locale armato e le ha sparato la testa uccidendola sul colpo poi è scattata la fuga riprese le ricerche di Denise e Marta durante il rafting nel Cosentino aperto un’inchiesta finora è stato trovato il suo caschetto protettivo ma direi ancora nessuna traccia il fiume si trovava in piena a causa delle incessanti piogge cadute negli ultimi giorni bella zona e cambiamo argomento grande tensione nel nord del Kosovo nelle cittadine al largo maggioranza serba dove dopo il boicottaggio ...