Ultime Notizie Roma del 31-05-2023 ore 09 | 10

(Di mercoledì 31 maggio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 31 maggio Buongiorno da Francesco Vitale un incendio in una Raffineria di petrolio nella regione russa di Krasnodar ed è stato causato con molta probabilità dall’attacco di un drone dice il governatore della Regione veniamo incontro ai e su telegram non ci sarebbe vittime aggiunge il governatore il premier Giorgia Meloni vedi sindacati a Palazzo Chigi l’appuntamento rientra nel cammino di dialogo che questo governo ha deciso di stare con le parti sociali un confronto necessario opportuno per darci un’organizzazione più cadenzata del lavoro e per un dialogo strutturato e spero proficuo nel rispetto delle priorità che paese è che il governo ha deciso di darsi delle rispettive posizioni sui temi specifici l’ho detto a quanto si apprende Giorgia Meloni le parti sociali riunita a Palazzo Chigi sul tema delle riforme principali dossier ...

... il Napoli starebbe pensando a tre profili: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleClicca su play per guardare il video: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleA che età andrò in E di quanto sarà l'assegno La domanda è comune, specialmente per chi non ha ancora molti anni di contributi alle spalle. La risposta è arrivata dalla , che in un rapporto sul ...

Dopo le tappe di Venezia e Brunico, l’evento internazionale sulla sostenibilità ha raggiunto Salina. Attività inedite legate al territorio, dibattiti sulla tutela delle risorse e una cena dai sapori d ...Nelle ultime settimane, complice il lungo stop di aprile e la cancellazione del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, le analisi della pista hanno lasciato spazio alle speculazioni riguardanti il mercato p ...