Ultime Notizie Roma del 31-05-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in Messico quarantenne italiana Ornella saio è stata uccisa con un colpo di pistola all’interno di un bar a Playa del Carmen località balneare nella penisola dello Yucatan secondo gli investigatori da donna di prima mattina era lavoro come barista nei capelli ristorante Sabrina noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona all’improvviso un uomo armato giunta a bordo di una moto entrato nel locale e senza proferire parola le ha sparato uccidendo la sul colpo blitz del MoVimento 5 Stelle che ha bloccato i lavori della giunta per le elezioni alla Camera dei Deputati del Movimento Hanno occupato l’aula in segno di protesta contro l’emendamento della maggioranza di governo che fissa nuovi criteri per il calcolo delle schede nulle si sta realizzando quello ...