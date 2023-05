Ultime Notizie – Pnrr | Meloni | Cruciale per il Paese

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’opportunità straordinaria per l’Italia”. Così il premier Giorgia, a quanto si apprende, nella presentazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del, condivisa durante la cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. “Il Piano italiano è il più grande d’Europa con i suoi 191,5 miliardi di euro e 527 obiettivi da raggiungere, molti dei quali estremamente ambiziosi e utili ad ammodernare la Nazione e rilanciarne il tessuto sociale ed economico, sia sul versante interno sia su quello internazionale. È uno strumento prezioso, che questo Governo considera strategico e che intende utilizzare pienamente per portare avanti riforme strutturali, migliorare la competitività del Sistema-Italia e accelerare i processi di innovazione”. “Ilè il primo ...

In Italia, tra lericordiamo Pentapackaging , fornitore di packaging di plastica di Bergamo e Newpack , azienda importante nel settore del packaging in vetro nel 2020; Premi Industries , ...Difatti, sono in corso lelimature del testo con gli altri ministeri concertanti, il ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il ministero della cultura". Lo ...Intanto, prosegue l'attività della Squadra Mobile che in questi giorni sta ricostruendo i rapporti personali e professionali della vittima e come l'uomo abbia trascorso leore di vita e come l'...

La Ferrari non adotterà lo stesso modus operandi della Mercedes. La scuderia del Cavallino non scenderà in pista nelle prossime gare con una monoposto totalmente differente nelle forme, come invece è ...L'ultima «sfida» dell'attrice Raccontare il rapporto tra arte ed erotismo in Ars Erotica, nuova produzione Sky. L'abbiamo incontrata e siamo finiti a parlare di seduzione (a sua insaputa), piedi su O ...