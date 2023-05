Ultime Notizie – Pil | Istat rialza stime crescita del primo trimestre | +0 | 6%

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo la stima preliminare diffusa a fine aprile, nel dato definitivo l’il valore positivo per ladell’economia italiana nelportandolo a +0,6% (con un aumento di 0,1 punti) congiunturale mentre su base annua si passa da +1,8 a +1,9%. La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,9%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile (+0,8%). Rispetto alprecedente, segnala l’istituto, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in aumento, con unadello 0,7% dei consumi finali nazionali e dello 0,8% degli inventi fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, dell’1% e dell’1,4%. Al Pil ha dato un contributo positivo la domanda ...

Nel primo trimestre 2023, l'economia italiana ha viaggiato ad un ritmo superiore a quello di Francia e Germania. Il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,6% in Italia, dello 0,3% negli ...

