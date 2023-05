Ultime Notizie – Marco Conforti | l’esito dell’autopsia su cadavere in bagagliaio Suv

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non sarebbe stata una morte violenta a provocare il decesso di, l’imprenditore ritrovato, in avanzato stato di decomposizione, domenica sera neldel suo Suv, posteggiato nel quartiere Aurora, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Già da un primo esame del, subito dopo il ritrovamento, non erano emersi segni particolari di violenza e oggi l’autopsia ha confermato l’assenza di segni riconducibili ad arma da taglio o da fuoco. L’esame non avrebbe evidenziato neppure segni di strangolamento. Ora bisognerà attendere i prossimi giorni per il risultato degli esami tossicologici. Prosegue, intanto, l’attività della Squadra Mobile che in questi giorni sta ricostruendo i rapporti personali e professionali della vittima e come l’uomo abbia trascorso le ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Denise Galatà, morta la 18enne caduta nel fiume Lao durante il rafting: trovato il suo corpo senza vita Corriere della Sera

Il Milan fa sul serio per Loftus-Cheek. L’accordo con il giocatore è molto vicino, mancano i dettagli. Massara spera di chiudere con il Chelsea a 15 milioni più bonus.A government move to amend the powers of the State Audit Court was presented Wednesday in an amendment to a decree reforming the public sector and civil service, the chair of the Lower house labour co ...