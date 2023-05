Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | news di oggi 31 maggio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio nella regione russa di Krasnodar, in seguito a un probabile attacco di un drone. A riferirlo il governatore della regione, Veniamin Kondratyev su Telegram, aggiungendo che “non ci sono vittime”. Questa una delledisulla. La raffineria Afipsky non è lontana dal porto di Novorossiisk sul Mar Nero, vicino a un’altra raffineria che è stata attaccata più volte questo mese. Intanto, mentre l’con i suoi alleati starebbe preparando un summit per luglio senza la, l’Aiea presenta all’Onu un piano in 5 punti per la centrale atomica di Zaporizhzhia.prepara nuovo piano di pace: super-vertice con alleati Kiev, al tavolo ...

Le5 . 103. Catanzaro 377,7 104. Roma 372,2 105. Napoli 358,5 106. Sud Sardegna 357,0 107. Taranto Anziani (over 65). Le prime 5 Trento 705,3. Bolzano 628,2. Fermo 568,8. Trieste 566,3. ...A poco più 100 ore dalle festa scudetto - si terrà domenica al Maradona dopo Napoli - Sampdoria - iniziano a delinearsi concretamente sia l'organizzazione da un punto di vista amministrativo, che per ...'Luis Enrique È un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League, va ricordato che competiamo con tanti campionati che sono più attraenti del nostro ...

L’intenzione è anche quella di rafforzare ulteriormente le pensioni minime e le pensioni di invalidità. Due impegni su cui sia Lega che Fi si sono dette in prima linea negli ultimi mesi.Paura nella serata di ieri a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Un ordigno artigianale, posizionato sotto una Fiat Panda in uso ad un 26enne del posto, è stato fatto esplodere in via De Nicola ...