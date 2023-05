Ultime Notizie – “Fallito lancio satellite spia | presto nuovo tentativo”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ildella Corea del Nord di lanciare unda ricognizione militare (‘’) è. Lo ha riferito l’Agenzia di stampa centrale coreana (Kcna) gestita dallo stato, aggiungendo che Pyongyang ha pianificato di effettuare un secondoil prima possibile. “Ilrazzo veicolo satellitare, Chollima-1, si è schiantato in mare, poiché ha perso la propulsione a causa di un avvio anomalo del motore”, ha precisato la Kcna, aggiungendo che “l’affidabilità e la stabilità delsistema motore erano basse e il carburante utilizzato instabile, cosa che ha portato al fallimento della missione”. Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud ha dichiarato che ilè avvenuto intorno alle 6,29. Due minuti ...

"Nelle24 ore i nostri difensori hanno distrutto 32 droni d'attacco Shahed. Le unità delle forze missilistiche e dell'artiglieria hanno colpito tre posti di comando, un'area in cui si ...La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 462 . Dopo l'attacco con i droni che ha colpito Mosca, nella notte tra il 30 e 31 maggio è stata colpita, con le stesse modalità, anche una raffineria nella ...Le5 . 103. Catanzaro 377,7 104. Roma 372,2 105. Napoli 358,5 106. Sud Sardegna 357,0 107. Taranto Anziani (over 65). Le prime 5 Trento 705,3. Bolzano 628,2. Fermo 568,8. Trieste 566,3. ...

Il responsabile delle Attività sportive GT del Cavallino si prepara a guidare la squadra al rientro nella top class della 24 ore francese. C’è rispetto per gli avversari, ma anche consapevolezza dei p ...Altro filone della maxi inchiesta sugli oltre cinquanta colpi messi a segno. Alla sbarra i membri della gang che non hanno scelto riti alternativi. Il bottino veniva nascosto in una cantina di corso P ...