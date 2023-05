Ultime Notizie – ” 264 nei primi 4 mesi 2023 | +3 in un anno”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nel primo quadrimestresono state 264, tre in più rispetto alle 261 registrate nel primo quadrimestre 2022, 42 in meno rispetto al 2021, 16 in meno rispetto al 2020 e 39 in meno rispetto al 2019. A livello nazionale i dati rilevati al 30 aprile di ciascunevidenziano per il primo quadrimestrerispetto al pari periodo 2022, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento solo dei casi mortali in itinere, scesi da 70 a 57, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro passano da 191 a 207. L’aumento ha riguardato solo l’industria e servizi (da 219 a 227 denunce), a differenza dell’agricoltura (che scende da 31 a 28) e del Conto Stato (da 11 a 9). Dall’analisi territoriale emerge un incremento nel Nord-Ovest (da 74 a 79 casi), al Centro (da 58 a ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Ironia, impertinenza ma, soprattutto, passione calcistica, questi gli ...mix di tinture sperimentate nelle...Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, lamentando che non c'è stata 'nemmeno una parola di condanna dall'Occidente' a proposito degli attacchi sui civili in queste regioni. L'Ucraina e i suoi alleati ...... Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca, rese possibili questeda finanziamenti ascrivibili ai Piani Urbani Integrati. Per Roma, dopo la scelta già fatta questo inverno di sostenere il ...

Gli store Famila di Cameri (Via Galileo Galilei / Strada Michelona) e di Poggio Rusco (Via Martiri della Libertà 92/94) si aprono al pubblico anche nella modalità spesa online.Dopo il Premio della giuria e due Palme d’Oro raccolte con gli ultimi tre film realizzati, non sorprende che Ruben Östlund non veda l’ora di portare al Festival di Cannes anche il suo prossimo ...