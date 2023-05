Uefa Europa League Finale 2023 | Siviglia - ROMA diretta tv Sky Sport | Rai 1 | DAZN

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Laditv Sky, Rai 1,) si configura come una sfida tra chi, questi appuntamenti decisivi, non li fallisce mai. Da una parte il, con sei trofei vinti in altrettanti tentativi, dall'altra José Mourinho, che ha vinto cinque finali di coppe europee su cinque.CURIOSITA E PRECEDENTI - La Puskás Aréna di Budapest ospita ladi...