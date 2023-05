UeD | Pinuccia Della Giovanna sbarca nella musica | esce primo singolo

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Vi ricordate di? La discussa ex dama di Uomini e Donne ha deciso dire nel mondo. La donna, dopo aver lasciato il dating show per volere di Maria De Filippi, ha deciso di esplorare nuovi orizzonti. Proprio per tale ragione, presto debutterà con il suo. Uomini e Donne, però, resta sempre nel suo cuore, sta di fatto che il programma pomeridiano di Canale 5 è proprio il titolo di questa canzone inedita. Si tratta di un esperimentole, dato che perè la prima volta che si cimenta nelle vesti di cantante, che ha l'ambizione di guadagnarsi il titolo di tormentone estivo. Dopo Uomini e Donnenel mondo ...