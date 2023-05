Ue | Meloni | ' a vertice Chisinau sfide chiave per stabilità Europa'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'1 di giugno la famiglia europea consegnerà un forte messaggio di unità al secondo summit della Comunità politica europea che si terrà a. Ilaffronteràper ladell'nel suo insieme, come l'energia, la sicurezza, la connettività”. Così la premier Giorgiain un videomessaggio pubblicato sull'account Twitter ufficiale delmoldavo. "L'Italia e la famiglia europea stanno con la Moldavia. La Moldavia non è sola”, sottolinea

... 'Giorgiaed Elly Schlein - ha detto Palombo - hanno in comune un' occasione storica , quella di ritrovarsi alinsieme e dibattere direttamente senza preoccuparsi delle interferenze ......per mantenere il suo impero d'oltre mare e la recente campagna d'Africa del premier italiano... Ha detto di aver discusso di agricoltura, telecomunicazioni, commercio e del prossimo...Durante l'incontro con i sindacati sulle riforma fiscale, la premier Giorgiaha dunque fornito nuovi elementi sul piano di Governo che muove verso la flat tax per tutti. Indice Iltra ...

Vertice governo-sindacati, Meloni: "Ascoltiamo le proposte, obiettivo ... Tag24

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “L’1 di giugno la famiglia europea consegnerà un forte messaggio di unità al secondo summit della Comunità politica europea che si terrà a Chisinau. Il vertice affronterà s ...Dopo l’esclusione del cosiddetto controllo concomitante della Corte dei conti sugli investimenti relativi al Pnrr, il ministro Fitto esclude uno ...