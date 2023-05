Udienza | il Papa e l’evangelizzazione | la coerenza nell’annuncio di Padre Matteo Ricci

È questo, per il, il "segreto" di padre Matteo Ricci, il gesuita originario di Macerata che ha portato il cristianesimo in Cina , al centro della catechesi dell'di oggi. "Dopo aver ...Testo dell'allocuzione del- Il segno (...) indica parole pronunciate a braccio. (a cura Redazione "Il sismografo") Cari fratelli e sorelle, buongiorno! (...) Oggi vorrei presentare un altro grande esempio di zelo ...Una nuova preghiera per "la martoriata Ucraina" ed un invito a chi ha "responsabilità politiche" ad avere "propositi di pace", sono giunti oggi daFrancesco. Al termine dell'generale in piazza San Pietro, parlando ai pellegrini di lingua italiana, il pontefice ha salutato i giovani di "Rondine Cittadella della Pace" di Arezzo, ...

Padre Matteo Ricci in Cina, il Papa: un esempio per noi attuale Avvenire

Oggi Papa Francesco all'Udienza generale si è rivolto agli ucraini e russi che hanno scelto di vivere come fratelli in periodo di guerra.Il Papa, continuando il ciclo di catechesi "La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente", incentra la sua meditazione sul Venerabile Matteo Ricci. Quando si parla di Matteo Ric ...