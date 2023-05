Ucraina | von der Leyen | “No a conflitto congelato | non porterebbe pace duratura”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La presidente della Commissione Ue: "Unagiusta deve comportare il ritiro delle forze russe e del loro equipaggiamento dal territorio dell'" Un “cessate il fuoco” inche “sfoci in unnon porterà ad una. Dopotutto, dopo il 2014 era in vigore un cessate il fuoco: e sappiamo cosa è successo lo scorso febbraio, quando la Russia ha invaso. Un cessate il fuoco sarebbe intrinsecamente instabile e destabilizzerebbe la regione, lungo la linea di contatto”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, al Globsec di Bratislava, in Slovacchia. “Nessuno investirebbe o ricostruirebbe – continua – e ilpotrebbe divampare di nuovo in qualsiasi momento. No. Una ...

... rivelando che finora è stato consegnato alle Forze armate di Kyiv un Un cessate il fuoco non porterebbe ad alcuna pace duratura inNel suo intervento,der Leyen ha inoltre sottolineato ...Soprattutto deve esserci il principio: niente sull'senza l'- ha sottolineatoder Leyen. Un cessate il fuoco che sfoci in un conflitto congelato non porterà una pace duratura. Un ...Una pace giusta deve comportare il ritiro delle forze russe e del loro equipaggiamento dal territorio dell''. 'Soprattutto - prosegueder Leyen - deve valere il principio 'niente sull'...

Ucraina, von der Leyen: "No a conflitto congelato, non porterebbe ... Adnkronos

Kiev e alleati: un summit a luglio sulla formula per la pace. Gli Usa sono pronti ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina da 300 milioni di ...La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esprime la sua posizione sulla situazione in Ucraina e la necessità di una pace giusta. E spiega i rischi del cessate il fuoco.