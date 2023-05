Ucraina | von der Leyen contraria al ' cessate il fuoco' perché non porterebbe alla pace

Una pace giusta deve comportare il ritiro delle forze russe e del loro equipaggiamento dal territorio dell'". "Soprattutto - prosegueder Leyen - deve valere il principio 'niente sull'...La presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, esprime la sua posizione sulla situazione ine la necessità di una pace giusta. 'Deve esserci il principio: niente sull'senza l'. Insieme all'vogliamo una ...Per saperne di più Agenda: UE : La presidente della Commissione Ursulader Leyen interviene al ... Russia : Cittadini stranieri processati in contumacia per aver combattuto con l'; NATO : I ...

Ucraina, von der Leyen: "No a conflitto congelato, non porterebbe ... Adnkronos

Kiev e alleati: un summit a luglio sulla formula per la pace. Gli Usa sono pronti ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina da 300 milioni di ...La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esprime la sua posizione sulla situazione in Ucraina e la necessità di una pace giusta. E spiega i rischi del cessate il fuoco.