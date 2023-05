Ucraina | Tajani | ' bene missione Vaticano | obiettivo resti l' integrità territoriale'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Ci auguriamo che tutte le iniziative di pace possano far compiere passi in avanti verso una soluzione non militare del conflitto. E' unche si parli di pace ed è unche ci siano missioni del. Vediamo cosa farà la Cina”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio, commentando l'iniziativa di Papa Francesco di affidare al cardinale Matteo Maria Zuppi ladi pace della Santa Sede in. Parlando a margine del suo intervento alla Farnesina alla sessione plenaria dela IV Edizione della Conferenza globale sullo stato di attuazione dell'di Sviluppo Sostenibile 16,ha sottolineato che ...

... oltre che di: l'Alleanza manda rinforzi " 700 uomini " nel Nord del Paese per riportare la calma. "Valuteremo " dice il ministro degli Esteri italiano Antonio" cosa si può fare per ...Marta Fascina voglia pieni poteri in Forza Italia (telefona aper dirgli cosa fare, il ...che l'Italia si prepara a inviare un nuovo pacchetto di aiuti militari - il settimo - all'• ...Sul palco Meloni,, Lupi, Salvini. La presidente della Commissione vigilanza Rai, la 5S ...stampa Associated Press ha vinto ben due premi Pulitzer per la sua copertura della guerra in, ...

Ucraina: Tajani, ‘corridoio verde non diventi mai una questione ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Ci auguriamo che tutte le iniziative di pace possano far compiere passi in avanti verso una soluzione non militare del conflitto. E’ un bene che si parli di pace ed è un b ...Roma, 31 mag - “L’obiettivo è raggiungere una pace giusta, ovvero quella che prevede l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazio ...