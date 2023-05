Ucraina | Orlando | ‘no a uso fondi Pnrr per armi non è cambio linea su Kiev’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Leggo che non votare per l’utilizzo delle risorse delper la produzione di munizioni da inviare in Ucraina equivarrebbe ad undi posizione sul conflitto. Semplicemente non è vero”. Così Andreasu Fb. “Anche per chi crede nella necessità di un sostegno a difesa dell’Ucraina ci sono argomenti a favore e argomenti contrari all’utilizzo di questo strumento. è vero che si tratterebbe di un piccolo passo, non so sino a che punto strutturale, verso un sistema di difesa comune. è altresì vero che utilizzare il Recovery per finalità diverse da quelle per il quale è stato previsto significa ammettere implicitamente un eccesso di ambizione nella genesi di quella che a mio avviso dovrebbe continuare ad essere la bandiera dei progressisti europei, offrendo il fianco a chi lo avversato da tutto ...