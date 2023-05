Ucraina | l' Aiea presenta all' Onu il piano per la centrale nucleare di Zaporizhzhia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) 31 mag 06:30 Russia: "Attacco con droni su una raffineria di Krasnodar" Un serbatoio di stoccaggio di petrolio greggio ha preso fuoco in una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar, nella ...

La leva militare inviene frattanto abbassata da 27 a 25 anni. Ma a preoccupare è ora la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il direttore dell'Rafael Grossi ha presentato un piano in ...31 mag 01:08 Gli Usa verso un nuovo pacchetto di aiuti all'da 300 milioni Gli Stati Uniti si preparano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti all'da 300 milioni di dollari che ...I funzionari europei stanno lavorando con Kiev per ridisegnare il piano di pace in 10 punti dell'in modo che risulti più accettabile a India, Brasile, Arabia Saudita e Cina. Allarmeper ...

Ucraina ultime notizie. Grossi (Aiea) presenta all’Onu piano in cinque punti per la centrale di ... Il Sole 24 ORE

Grossi (AIEA) presenta cinque punti al Consiglio di sicurezza dell'ONU: "Situazione fragile e pericolosa" - Ignazio Cassis: "Evitare conseguenze per oltre una generazione" ...• Presentato all’Onu il piano per la centrale di Zaporizhzhia, Mosca: «Sicurezza nostra priorità». Usa: «Sta alla Russia evitare catastrofi» • Mosca: «Attacco ucraino su campo rifugiati nella regione ...