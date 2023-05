Ucraina | Isw | ' Putin ha opzioni limitate per rispondere e ha minimizzato attacco a Mosca'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Washington, 31 mag. (Adnkronos) - "Vladimirhal'dei droni aper evitare di ammettere lein suo possesso per. Il presidente russo ha affermato che le forze russe hanno colpito il quartier generale dell'intelligence militare'due o tre giorni fa' e ha affermato che le forze armate russe continuano aalla 'guerra contro il Donbass' dell'colpendo le loro infrastrutture militari ucraine". Questa l'analisi dell'Institue for the study of war sull'con droni che ieri ha colpito. Secondo gli analisti del think tank statunitense,ha insinuato che l'...

... lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra () nel suo rapporto quotidiano sull'andamento ... Nel complesso, nelle ultime 24 ore i russi hanno lanciato 64 raid aerei sull', un attacco ...Zelensky: "Decisi i tempi della controffensiva". Ancora pioggia di droni russi su Kiev: un morto. Media: "Mosca ha perso almeno 2mila tank dall'inizio dell'invasione"., russi intensificano attacchi su regione Kharkiv e ...A fare tale rilevazioni sui possibili sviluppi della guerra trae Russia è l'Institute for the Study of War (), dopo aver ha valutato che la diminuzione del ritmo delle operazioni ...

Ucraina: Isw, 'Putin ha opzioni limitate per rispondere e ha ... La Nuova Ferrara

Washington, 31 mag. (Adnkronos) – “Vladimir Putin ha minimizzato l’attacco dei droni a Mosca per evitare di ammettere le limitate opzioni in suo possesso per rispondere. Il presidente russo ha afferma ...Kiev e alleati: un summit a luglio sulla formula per la pace. Gli Usa sono pronti ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina da 300 milioni di ...