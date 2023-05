Ucraina | colpita raffineria in città russa Kiev verso vertice pace senza Mosca

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un incendio è scoppiato in unadi petrolio nella regionedi Krasnodar, in seguito a un probabile attacco di un drone. A riferirlo il governatore della regione, Veniamin Kondratyev su ...

... il quale evidenzia che sull'asse Europa -si lavora a una proposta di pace che possa rivelarsi più convincente per Cina, India, Arabia Saudita e Brasile. Il vertice dovrebbe tenersi poco ......l'. Due persone, in particolare, sono state ricoverate in ospedale a seguito di un attacco di artiglieria su Shebekino, ha detto Vyacheslav Gladkov, aggiungendo che la città è stata...... nella Russia meridionale, presumibilmente a causa di un attacco con droni: lo ha detto il governatore Veniamin Kondratyev sul suo canale Telegram, accusando l'di avere nuovamente bombardato ...

Raid di droni su Mosca, colpiti due edifici: "Terrorismo", per la Russia. Attacchi su Kiev, un morto - Kiev: Mosca usa la centrale di Zaporizhzhia per scopi militari - Kiev: Mosca usa la centrale di Zaporizhzhia per scopi militari RaiNews

Il summit con gli alleati dovrebbe tenersi a luglio senza la Russia. A Zaporizhzhia si teme un incidente nucleare: i 5 punti fissati dall'Aiea ...Tutti i principali aggiornamenti nella diretta di mercoledì 31 maggio 2023 sulla guerra in corso in Ucraina, arrivata al suo 462esimo giorno ...