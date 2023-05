Ucciso a coltellate un 18enne tunisino | l' omicidio sulla banchina del treno

Nella stazione di Reggio Emilia è statoun ragazzo di 18 anni di origini tunisine. L'omicidio si sarebbe consumato attorno alle 3.20. Il giovane si trovava sulla banchina del binario 1 quando è stato raggiunto da alcuni ...12.0018enne in stazione Reggio Emilia Un 18enne di nazionalità tunisina è statonella notte in stazione a Reggio Emilia. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha visto una persona riversa in terra, intorno alle 3.30. I carabinieri hanno avviato le ...La vittima è un giovane di origini tunisine. L'aggressore potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Un 18enne tunisino è statonella stazione ferroviaria di Reggio Emilia . Secondo quanto appreso, l'omicidio si sarebbe consumato attorno alle 3.20 di questa notte (31 maggio): il giovane si trovava sulla ...

Reggio Emilia, ragazzo ucciso a coltellate in stazione Adnkronos

Un 18enne di nazionalità tunisina è stato ucciso a coltellate stanotte in stazione a Reggio Emilia. Tragedia a Reggio Emilia, nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 maggio. Un giovane di 18 anni è stato ucciso a coltellate all'interno della stazione.