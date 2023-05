Tv | Cateno De Luca | ' da Agorà bella pagina servizio pubblico'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Da siciliano tante volte ho visto accendersi e spegnersi in poco tempo i riflettori su tragedie che hanno colpito la nostra terra. Per questo ho apprezzato molto oggi la puntata diandata in onda da Conselice, una delle zone più colpite e luogo simbolo dell'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna. Perché a distanza di tempo bisogna tenere alta l'attenzione su eventi catastrofici. Unadi, complimenti a Monica Giandotti e a tutta la redazione di”. CosìDe, leader di 'Sud chiama Nord' e neo sindaco di Taormina.

AGI - Di vite ne ha ben più di un gattoDe, detto 'Scateno'. Almeno 18, o forse di più, tante quanti i procedimenti giudiziari cui è stato sottoposto. Il conteggio l'ha fatto lui stesso quando, a un certo punto, era il 10 ...2' DI LETTURA PALERMO " La truppa diDepuò guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la tornata delle amministrative. Almeno nel Messinese, feudo di Sud Chiama Nord. La provincia di Messina, feudo di DeLa medaglia più ...2' DI LETTURA Scusi,De, ma lei com'è che vince, anche quando non la prendono troppo sul serio "Perché ci cascano tutti". Sentiamo la linea disturbata, dov'è "Sono al palazzo comunale di Taormina, alle due ...

Cateno De Luca eletto a Taormina: "Mamma sono sindaco" Adnkronos

Sindaco in 4 comuni diversi, almeno 18 procedimenti giudiziari, le dirette Facebook ai domiciliari, lo spogliarello e le zampogne all'Assemblea regionale. Uno dei più grandi istrioni della politica it ...