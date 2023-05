Tutti i guai dell' imperatore

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Qualcosa scricchiola nel gigante asiatico. La crescita cala, la disoccupazione morde, l’edilizia fa sboom, la popolazione diminuisce. E ora il mondo attende le ricette di un presidente dal potere immenso. Xi Jinping non è mai stato così potente.i Jinping non è mai stato così potente. Confermato in ottobre per la terza volta alla guida del Partito comunista, a metà marzo è stato rieletto anche presidentea Repubblica popolare. Dalla morte di Mao Zedong, nel 1976, è la prima volta che accade: il duplice, terzo mandato quinquennale, oltre a fare di Xi il leader più longevo nella storiaa Cina, gli ha consegnato i poteri di un vero dittatore. Il «Grande rottamatore», che compirà 70 anni il 15 giugno, non ha più freni né contraltari. In più di un decennio di regno ha piazzato suoi fedeli ini gangli del Partito e ...